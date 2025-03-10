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Царьград

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В переговорах США и Украины возникла "странная" ситуация: Зеленский выкинул новый "сюрприз"

В переговорах США и Украины возникла "странная" ситуация: Зеленский выкинул новый "сюрприз"

Economist рассказал о "странной" ситуации из-за переговоров США и УкраиныСегодня, 10 марта, в Саудовскую Аравию прибудет Владимир Зеленский, у которого запланированы переговоры с королевством.

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