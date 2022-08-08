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Лотосы распустились на озере в районе Междуречье в Уссурийске

Лотосы распустились на озере в районе Междуречье в Уссурийске

На озере в районе Междуречья зацвели лотосы. Ими любуются не только местные жители. Есть и те, кто специально приезжают из других частей города посмотреть на цветение растений, занесенных в Красную книгу России.

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