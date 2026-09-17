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Число жертв разрушительного оползня в Непале выросло до 1403

Число жертв разрушительного оползня в Непале выросло до 1403

Число погибших в результате разрушительного оползня в Непале достигло 1403, ещё 6150 человек числятся пропавшими без вести.

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