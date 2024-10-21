Боля отметил отсутствие ажиотажа на западных избирательных участках Молдавии

Депутат парламента Республики Молдовы от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в беседе с РЕН ТВ отметил отсутствие ажиотажа на западных избирательных участках Молдавии во время выборов президента страны, а также пожаловался на то, что в России их, наоборот, было слишком мало.