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«Замочили всех». Белоусов начал всерьез мстить за Курскую область

«Замочили всех». Белоусов начал всерьез мстить за Курскую область

Мы не спрашивали у Пентагона, что он думает о вторжении ВСУ в Курскую область, но там поспешили ответить, что не считают действия украинских войск эскалацией.

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Комментарии
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Виктор Лозовский
Афтор ты о чем, о каких угрызениях, война, началась с то момента, как первые снаряды упали на белгородщину, а то что мы делаем сейчас, это подтираем жопу, после того как обосрались.
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19 час.
Виктор Лозовский
Пока не будут уничтожены пограничные переходы на западной границе Украины, всё мосты, тоннели, станции, пока не уничтожим предателей в руководстве, мы никуда не сдвинимся
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19 час.

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