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Говорит Европа ⚡

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Может ли судья Верховного суда лишить права на защиту? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Может ли судья Верховного суда лишить права на защиту? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему ЕСПЧ вмешался в решение украинского Верховного суда и признал отказ в правосудии? Какие именно действия судей коллегии привели к международному осуждению и подаче новых исков? В каких случаях военнослужащим обязаны доплачивать за боевые распоряжения без непосредственного участия в бою? И как ошибка ТЦК с уведомлением помогла полностью отменить штраф — и почему это становится Читать далее: https://prav.

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