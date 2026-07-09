Может ли судья Верховного суда лишить права на защиту? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Почему ЕСПЧ вмешался в решение украинского Верховного суда и признал отказ в правосудии? Какие именно действия судей коллегии привели к международному осуждению и подаче новых исков? В каких случаях военнослужащим обязаны доплачивать за боевые распоряжения без непосредственного участия в бою? И как ошибка ТЦК с уведомлением помогла полностью отменить штраф — и почему это становится Читать далее: https://prav.