Рябков заявил о усиливающейся нацеленности США на смену власти в РФ

Соединенные Штаты Америки не только развязали в отношении Российской Федерации гибридную войну, но и демонстрирует продолжающую нарастать нацеленность на смену в стране власти и организации смуты внутри российского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии