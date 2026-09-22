Депутат Говырин: октябрьская выплата страховой пенсии вырастет у ряда граждан

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT отметил, что с 1 октября 2026 года ожидается повышение на 4% пенсий бывших военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и других силовых ведомств.