Погранслужба США обнаружила туннель на границе с Мексикой

Туннель, предположительно выкопанный одним из наркокартелей в целях контрабанды, был обнаружен недалеко от границы США и Мексики в Сан-Луис-Рио-Колорадо, к югу от Юмы, штат Аризона, сообщил 30 декабря портал AZFamily.