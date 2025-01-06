Погранслужба США обнаружила туннель на границе с Мексикой

Туннель, предположительно выкопанный одним из наркокартелей в целях контрабанды, был обнаружен недалеко от границы США и Мексики в Сан-Луис-Рио-Колорадо, к югу от Юмы, штат Аризона, сообщил 30 декабря портал AZFamily.
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