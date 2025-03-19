📹❗️Модернизированные малозаметные БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" с 90-килограммовыми БЧ и 4G-модулями с командно-телеметрическими каналами успешно работают по пунктам временной дислокации ВСУ в Кировограде.
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📹❗️Модернизированные малозаметные БПЛА-"камикадзе" "Герань-2" с 90-килограммовыми БЧ и 4G-модулями с командно-телеметрическими каналами успешно работают по пунктам временной дислокации ВСУ в Кировограде.