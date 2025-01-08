В США в отсеке шасси самолёта JetBlue нашли двух мёртвых безбилетников

Это далеко не первый случай в аэропортах Америки. Некоторым людям удаётся долететь живыми.В отсеке шасси самолёта JetBlue, который прибыл из Нью-Йорка в международный аэропорт Форт-Лодердейл-Голливуд, были обнаружены тела двух человек.