Георгий Ибушев: «Не скакать надо под песню, а петь ее»

Чем родная деревня лучше заграницы? Как принимал на учебу в консерваторию Назиб Жиганов? Как можно посадить голос, вступив в жилищный кооператив? Каких певцов хочется выкинуть со сцены? Об этом и многом другом солист Татарской государственной филармонии Георгий Ибушев рассказал в интервью «Интертату».