В отношении Шпигеля открыли еще четыре производства о взыскании долгов

С начала текущего года в отношении Бориса Шпигеля, ранее занимавшего должность сенатора и осуждённого за передачу взятки бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву, было возбуждено четыре новых исполнительных производства на общую сумму более 400 тысяч рублей.