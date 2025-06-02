В отношении Шпигеля открыли еще четыре производства о взыскании долгов

С начала текущего года в отношении Бориса Шпигеля, ранее занимавшего должность сенатора и осуждённого за передачу взятки бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву, было возбуждено четыре новых исполнительных производства на общую сумму более 400 тысяч рублей.
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