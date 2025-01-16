NVIDIA показала заметные улучшения модели Трансформер в DLSS 4 по сравнению с пре...

NVIDIA показала заметные улучшения модели Трансформер в DLSS 4 по сравнению с предыдущей моделью CNNNVIDIA использует свои CNN (сверточные нейронные сети) для добавления большего количества пикселей к существующим кадрам, и хотя за последние годы они заметно развились, эта технология, как предполагается, достигла своего предела.