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Царьград

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Украинская армия применила аналоги польских короткоствольных винтовок

Украинская армия применила аналоги польских короткоствольных винтовок

Командир мотострелковой роты Александр Волков сообщил ТАСС, что в Днепропетровской области украинские войска начали использование аналогов польских короткоствольных винтовок натовского образца с калибром 5,56 и пластиковым корпусом.

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