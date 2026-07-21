Украинская армия применила аналоги польских короткоствольных винтовок

Командир мотострелковой роты Александр Волков сообщил ТАСС, что в Днепропетровской области украинские войска начали использование аналогов польских короткоствольных винтовок натовского образца с калибром 5,56 и пластиковым корпусом.
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