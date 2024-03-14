Брюссель сделал Армении самоубийственное предложение. Пашинян обещал подумать

Европарламент считает, что руководство республики должно обдумать вопрос получения статуса кандидата в ЕСВ минувшую среду депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой Армении предлагается подумать о получении статуса кандидата на вступление в ЕС.
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