В "Изумрудном" запустили аэратор для "сидевших на кислородном голодании" карпов

Весна покажет, получилось ли спасти карпов, чья судьба беспокоит барнаульцев В пруду, расположенном в барнаульском парке "Изумрудный", запустили аэратор для обеспечения карпов кислородом, сообщил в своем Telegram-канале управляющий парком Владислав Вакаев.
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