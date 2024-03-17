Шойгу в Крыму: Принятые первые решения после гибели русских кораблей

В свете того, что Россия уже в курсе махинаций иностранных агентов, которые управляют операциями в Незалежной, в том числе морскими, Сергей Шойгу прибыл в Крым, чтобы выслушать доклады командования Черноморского флота.
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