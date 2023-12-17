Посетителям выставки «Россия» представили сборник сказок об Архангельской области

Интерактивная площадка «Про наш Архангельский край: сказки в трех измерениях (читаем, слушаем, рисуем)» открылась накануне на ВДНХСотрудники библиотеки «Книжная гавань» из Северодвинска Ольга Гусарова и Татьяна Васенина приготовили для неё костюмированный рассказ, который позволил гостям выставки-форума «Россия» окунуться в волшебную атмосферу поморской говори и познакомиться с фрагментами сказок из сборника.