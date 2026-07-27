Президент РФ назначил судей в Рязанской области

Должности распределены следующим образом: - судьей Московского районного суда г. Рязани - Михайлов Денис Евгеньевич; - судьей Пронского районного суда Рязанской области - Волчкова Наталья Анатольевна; - судьей Рязанского районного суда Рязанской области - Баранович Ольга Владимировна; - судьей Сасовского районного суда Рязанской области - Мещерякова Юлия Геннадьевна; - судьей Спасского районного суда Рязанской области - Кузнецова Марина Николаевна.
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