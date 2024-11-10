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Главком ВСУ сообщил главкому НАТО об участии военных КНДР в боях на стороне РФ

Главком ВСУ сообщил главкому НАТО об участии военных КНДР в боях на стороне РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи о подготовке военных из КНДР к боевым действиям на стороне России.

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