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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бахчешехир» усилился французским форвардом Дамьеном Инглисом

« Бахчешехир » официально объявил о подписании французского форварда Дамьена Инглиса . 31-летний баскетболист пополнил состав турецкого клуба после двух сезонов, проведенных в чемпионате Японии.

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