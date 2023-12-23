Тянь Пэнфэй нокаутировал Рианн Эванс в квалификации German Masters 2024

Тянь Пэнфэй переломил исход матча и обыграл Рианн Эванс, Том Форд разгромил Байпат Сирипапорн, Син Цзихао одержал легкую победу над Россом Муиром, Райан Томмерсон не выиграл ни одного фрейма в матче против Джо Перри, Дэвид Гилберт одержал сокрушительную победу над шотландцем Дином Янгом, Эндрю Паджетт нанес поражение Ахмеду Али Эльсайедом, Алфи Дэвис выиграл у Сидни Уилсона, а Ноппон Саенгхам уступил Эшли Карти в квалификации на турнире German Masters 2024, сообщает WST Тянь Пэнфэй (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2024 German Masters 2024.