В момент сдачи полномочий Байденом Путин приберет к рукам Прибалтику? Немцы раскрыли "страшный план" русских в период выборов в США

2 дня назад 3,9K прочитали В нынешней обстановке, когда практически никакие международные секреты невозможно толком скрыть, на поверхность вдруг всплыли страхи Европы за свою безопасность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- У птицефабрик, из-за которых взлетели цены на яйца, оказались удивительные собственники
- У Филиппа Киркорова отбирают звание народного артиста РФ. Победа! Содомия будет наказана.
- США выдвинули ноту протеста — Россия «излишне грубо» заблокировала американский эсминец,не допустив нарушения границы. Комментарий эксперта
Свежие комментарии