Либеральные обезьяны

Валера! Больше всех врут о стране нашей НЕ либерасты! Либерасты больше упирают на политическую сторону, а вот камуноизды изгаляются во всех направлениях!

Проблема не в том, что в инете встречаю ложь о нашей стране. Проблема в том, что практически не встречаю правды о ней и о нас. Что у забугорных источников, что у наших "либералов". Причем, вбросы НАСТОЛЬКО тупые, что не поведется и клинический дебил. Однако же прокатывает...

А чО ты газ по кубОметрам не посчитаешь? Иль нефть? Если тебе лес нужен - в лес выскочи и считай себе дЕвиденТы! Но сначала в школу, в третий класс! Русский язык изучать!

на каждого живущего в России — 5,1 га леса. Если я имею 5,1га,то где мои девиденты???или они в карманах приватизаторов,а как же МЫ, Народ???????

Михаил Азовский

"- Ты где скалу тут увидал? - Он много пил и мало спал." (с) И снова какие-то непонятные странные персонажи в лице ГусЕны и Олега Самойлова видят что-то странное. Везде им призрак коммунизма мерещится. Может даже и в холодильник к ним заглядывает. Как говорил Высоцкий в роли Жеглова у Вайнеров "Очень трудно искать в тёмной комнате черную кошку. Особенно если её там нет"