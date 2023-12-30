Красиво и дорого: почём дома для праздников в Крыму и Севастополе?

Пока суть да дело, туристическая отрасль в Крыму и Севастополе продолжает развиваться, и никакие кризисы не могут остановить желание людей наслаждаться комфортом и чувствовать себя по-настоящему счастливыми.
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