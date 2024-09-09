Во Франции пластический хирург пойман на незаконных операциях

Решение о лишении лицензии на проведение операций было принято судом в отношении врача, продолжавшего практиковать косметические процедуры после исключения его из медицинского реестра, 9 сентября пишет Le Figaro.
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