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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти после 3:1 с «Арандиной»: «Гюлер не в лучшей форме, но показал свой уровень. Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах»

Анчелотти после 3:1 с «Арандиной»: «Гюлер не в лучшей форме, но показал свой уровень. Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах»

«Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство, и было важно, что он играет с командой.

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