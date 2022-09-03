Ассист Кокорина в дебюте за «Арис», легенды «Спартака» обыграли «Зенит», штраф «ПСЖ» за нарушение ФФП, «Спартак» расторг контракт с Уруновым, Медведев и Хачанов в 1/8 US Open, Серена выбыла и другие новости

ДЕНЬ, КОГДА ГОРЯ-Я-Я-Я-ЯТ!!! Самый мемный день календаря – 3 сентября – обещает быть горячим на события.
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