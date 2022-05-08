В Тверской области полицейские рассказывают о своих героях Победы

В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери капитан полиции Сергей Иванов поделился воспоминаниями о своём дедушке.