Вильфанд: в ряде регионов России на следующей неделе ожидается аномальная жара

Предстоящая неделя ожидается с аномально высокими температурами в нескольких регионах России. Согласно научному руководителю Гидрометцентра РФ Роману Вильфанду, в ближайшие дни в ряде областей ожидаются рекордные значения термометра, передает РИА Новости.
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