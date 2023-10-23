Утренняя полента с грибами и яйцом

Полента лучшая альтернатива привычным кашам на завтрак. Это сытно, полезно и вкусно. Попробуйте приготовить кукурузную поленту от ТМ Bravolli с сыром и яичным желтком и поймете насколько хороша эта комбинация на завтрак.
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