В Госдуме предложили расширить соцвыплаты на медработников межрайонных больниц

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил пересмотреть нормы, регулирующие выплату социальных льгот для медицинского персонала межрайонных, межрайонных клинических больниц, а также служб скорой медицинской помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии