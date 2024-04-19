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В Госдуме предложили расширить соцвыплаты на медработников межрайонных больниц

В Госдуме предложили расширить соцвыплаты на медработников межрайонных больниц

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил пересмотреть нормы, регулирующие выплату социальных льгот для медицинского персонала межрайонных, межрайонных клинических больниц, а также служб скорой медицинской помощи.

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