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Генерал США Ванхерк усомнился в желании России и Китая "неожиданно атаковать" Вашингтон

Генерал США Ванхерк усомнился в желании России и Китая "неожиданно атаковать" Вашингтон

Россия является "главной военной угрозой" для США, а Китай экзистенциальной, считает глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк, передает ТАСС.

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