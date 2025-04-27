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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Люся Чеботина задумалась о создании семьи в 28 лет

Певица Люся Чеботина задумалась о создании семьи в 28 лет

Певица Люся Чеботина в скором времени может сменить амплуа и стать заботливой мамой и любящей женой. После своего сольного концерта 28-летняя артистка призналась, что хотела бы уже обзавестись семьей, передает Telegram-канал Звездач.

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