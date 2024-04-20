Военнообязанных украинцев могут лишить ряда услуг за непостановку на учет

На Украине прорабатывают систему «стимулирования» постановки военнообязанных на учет, в частности возможность оказания ряда административных услуг только при условии предоставления военно-учетных документов.
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