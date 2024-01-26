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СМИ: спецназ ВС РФ отомстил за удар HIMARS по полигону под Иловайском

СМИ: спецназ ВС РФ отомстил за удар HIMARS по полигону под Иловайском

На этом фоне полковник СБУ заявил, что ВСУ не научились бороться с дронами ВС РФ. СМИ: спецназ ВС РФ отомстил за удар HIMARS по полигону под Иловайском Бойцы спецназа ЮВО ВС РФ начали активные ответные действия после недавнего ракетного удара ВСУ по полигону под Иловайском.

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