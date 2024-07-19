Вятка Областная
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Вятка Областная

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В Кирове утонул мальчик

В Кирове проводятся поисковые мероприятия: в Вятке утонул ребенок. По информации ГУ МЧС по Кировской области, 18 июля в Кирове на реке Вятка в районе нового моста во время купания в необорудованном месте утонул мальчик, 2011 г.

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