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Царьград

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HVG: Угнанный Cessna-172 в Венгрии нарушил зону АЭС "Пакш"

HVG: Угнанный Cessna-172 в Венгрии нарушил зону АЭС "Пакш"

В Венгрии молодой человек 2002 года рождения угнал самолет Cessna-172 и совершил опасные маневры над АЭС "Пакш".

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