Депутаты заработали? Начали наводить порядок с приезжими

Майор Гром Сегодня Володин озвучил ряд инициатив в этой сфере, которые депутаты должна частично принять сегодня, а частично до Нового года, так как большинство депутатов, по его словам, полностью за эти нововведения.
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