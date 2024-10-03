Театр абсурда
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Театр абсурда

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Депутаты заработали? Начали наводить порядок с приезжими

Депутаты заработали? Начали наводить порядок с приезжими

Майор Гром Сегодня Володин озвучил ряд инициатив в этой сфере, которые депутаты должна частично принять сегодня, а частично до Нового года, так как большинство депутатов, по его словам, полностью за эти нововведения.

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