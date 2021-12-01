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Пронько рассказал о секретной зарплате Чубайса: "Убытки повесят на государство"

Пронько рассказал о секретной зарплате Чубайса: "Убытки повесят на государство"

Новость о том, что Роснано находится в преддефолтном состоянии, остаётся одной из ключевых. Однако если проанализировать деятельность этого так называемого института развития, который до прошлого года возглавлял Анатолий Чубайс, то приходишь к выводу, что для него, его команды и тех чиновников, которые его, простите, "крышевали" в коридорах власти, Роснано стала клондайком, на счета которой были получены сотни миллиардов рублей из бюджета страны, а после растворились в убыточных проектах компании.

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