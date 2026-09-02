Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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СЕМЬЯ МИГРАНТОВ БИЛА ГОЛОВОЙ ОБ ПОЛ ДЕВУШКУ В ТЦ: ВСЁ ПОПАЛО НА КАМЕРЫ

СЕМЬЯ МИГРАНТОВ БИЛА ГОЛОВОЙ ОБ ПОЛ ДЕВУШКУ В ТЦ: ВСЁ ПОПАЛО НА КАМЕРЫ

В Новосибирске семья мигрантов била головой об пол русскую девушку, которая вернула им забытый в игровой комнате пакет.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Белов
Юрий Белов

Сколько ещё гирь надо наложить в чашу весов за изгнание всякого отребья из Страны , что бы перевесила чашу ни кому не нужной толерантности к понаприпёршимся ?!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Т.е., вместо благодарности за то, что вернула этот пакет, избили? Странно, значит им НАДО было его там оставить. Зачем?  Это была спланированная акция. которая сорвалась?  Что же было в пакете?