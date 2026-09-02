СЕМЬЯ МИГРАНТОВ БИЛА ГОЛОВОЙ ОБ ПОЛ ДЕВУШКУ В ТЦ: ВСЁ ПОПАЛО НА КАМЕРЫ

В Новосибирске семья мигрантов била головой об пол русскую девушку, которая вернула им забытый в игровой комнате пакет.
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Сколько ещё гирь надо наложить в чашу весов за изгнание всякого отребья из Страны , что бы перевесила чашу ни кому не нужной толерантности к понаприпёршимся ?!
Враги заселяют страну врагами.
А нельзя их всех скопом собрать и вывезти из России, чтобы духу их не было! Наверное нет, нашим чинушам они дороги, они ха них горой. Затуло пришипился, ждёт своего часа гнида !
И чем всё закончилось...ЭТИ СУКИ УШЛИ ГОРДО ПОДНЯВ СВОЙ ХИДЖАБ???...И что охрана????..С самого начала СОПЛИ ЖЕВАЛИ и отвернулись???
Т.е., вместо благодарности за то, что вернула этот пакет, избили? Странно, значит им НАДО было его там оставить. Зачем? Это была спланированная акция. которая сорвалась? Что же было в пакете?
Тварь киргизяьину посадить,а семью выслать,будут знать о наказание и не творить это
И таких зверей запустили в Россию? Вы что творите - депутаты, чиновники?
толи ещё будет ой-ё-ёй. все знают что ничего чуркам не будет, вот они и борзеют. Депутатов госдумы пиздят и ничего, ещё и депутат виноватый оказался