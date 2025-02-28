Генсек НАТО раскрыл будущие действия альянса по Украине

Страны НАТО готовят миллиарды евро в виде помощи Украине. Будущие действия Североатлантического альянса раскрыл на странице в соцсети X его генсек Марк Рютте по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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