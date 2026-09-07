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Роспотребнадзор зарегистрировал 500 завозных инфекций в 2026 году

Роспотребнадзор зарегистрировал 500 завозных инфекций в 2026 году

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков За 2026 год Россия выявила примерно 500 случаев ввоза опасных заболеваний, благодаря своевременным мерам эпидемиологическая цепочка была прервана в каждом случае.

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