Российские звезды на грани: куда уходит родина? Елена ГалицкаяПосле начала СВО на территории Украины в 2022 году российские артисты-предатели столкнулись с серьезными трудностями в своей карьере и жизни за границей.
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