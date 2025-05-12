Психотерапевт Крашкина рассказала, с какими проблемами сталкиваются поколения

Новости внутренней и внешней политики в России

Психотерапевт клиники «Медицина» (академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что каждое поколение живет в своих реалиях и сталкивается с уникальными психологическими вызовами.