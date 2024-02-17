Как прекратить обстрелы Белгорода? Назван непростой, но действенный способ

Непонятна позиция автора. Если мы захватим Юг фашистов, то прекратятся обстрелы России? Очень спорная позиция. Не стратег, наоборот охватить Харьков, уничтожить мразь и что бы ни одна падла не вышла из окружения.

Олег Самойлов

Во как! "...он считает, что нужно переходить в более активное наступление. Меры принимаются, но нужно всё делать быстрее, полагает Соболев..."! А писатель не пытался подумать, что чем быстрее наступление на ПОДГОТОВЛЕННУЮ оборону, тем ВЫШЕ потери наступающих? Нам что, потери нужны такие, как в 1941-1945?