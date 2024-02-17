Царьград Фото: globallookpress.com В России объяснили, почему противник бьёт по мирным жителям Белгорода и как это предотвратить.
Как прекратить обстрелы Белгорода? Назван непростой, но действенный способ
Комментарии
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вячеслав рюмин
Непонятна позиция автора. Если мы захватим Юг фашистов, то прекратятся обстрелы России? Очень спорная позиция. Не стратег, наоборот охватить Харьков, уничтожить мразь и что бы ни одна падла не вышла из окружения.
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10 час.
Олег Самойлов
Во как! "...он считает, что нужно переходить в более активное наступление. Меры принимаются, но нужно всё делать быстрее, полагает Соболев..."! А писатель не пытался подумать, что чем быстрее наступление на ПОДГОТОВЛЕННУЮ оборону, тем ВЫШЕ потери наступающих? Нам что, потери нужны такие, как в 1941-1945?
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5 час.
Maxim Yushkin
Публикация последствий обстрелов в соцсетях недостаточно оперативна для корректировки работы артиллерии, так что автор "раздувает из мухи слона". А вот ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ- 100% эффективна. 😡
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4 час.
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