Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как прекратить обстрелы Белгорода? Назван непростой, но действенный способ

Как прекратить обстрелы Белгорода? Назван непростой, но действенный способ

Царьград Фото: globallookpress.com В России объяснили, почему противник бьёт по мирным жителям Белгорода и как это предотвратить.

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Комментарии
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вячеслав рюмин
Непонятна позиция автора. Если мы захватим Юг фашистов, то прекратятся обстрелы России? Очень спорная позиция. Не стратег, наоборот охватить Харьков, уничтожить мразь и что бы ни одна падла не вышла из окружения.
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10 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;...он считает, что нужно переходить в более активное наступление. Меры принимаются, но нужно всё делать быстрее, полагает Соболев...&quot;! А писатель не пытался подумать, что чем быстрее наступление на ПОДГОТОВЛЕННУЮ оборону, тем ВЫШЕ потери наступающих?  Нам что, потери нужны такие, как в 1941-1945?
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5 час.
Maxim Yushkin
Публикация последствий обстрелов в соцсетях недостаточно оперативна для корректировки работы артиллерии, так что автор &quot;раздувает из мухи слона&quot;. А вот ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ- 100% эффективна. 😡
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4 час.

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