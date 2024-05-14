Мир захлестнула война чипов с искусственным интеллектом

США и Китай продолжают борьбу в сфере высоких технологий. Обе страны уже сильно ограничили использование чужих чипов с функцией искусственного интеллекта, опираясь больше на собственные технологии, опасаясь утечек данных.
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