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Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области приняли участие в акции «День донора»

Сотрудники Главного управления МВД России по региону в очередной раз стали донорами крови. Мероприятие состоялось на базе передвижного комплекса Нижегородского областного центра крови им.

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