ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для украинской группировки

Александр Макеев Все эти пойманные враги России должны быть застрелены при попытке к бегству! Поскольку до сих пор в России не отменён мораторий на смертную казнь.

Бронислав Семирядов На прифронтовых территориях необходимо организовать работу СМЕРШ и военно-полевых судов со всеми вытекающими последствиями.