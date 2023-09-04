Федеральная служба безопасности при содействии Министерства внутренних дел задержала украинца, который собирал самодельное взрывное устройство для группировки, совершившей теракты в Запорожской области.
ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для украинской группировки
Комментарии
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Александр Макеев
Все эти пойманные враги России должны быть застрелены при попытке к бегству! Поскольку до сих пор в России не отменён мораторий на смертную казнь.
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1 д.
Бронислав Семирядов
На прифронтовых территориях необходимо организовать работу СМЕРШ и военно-полевых судов со всеми вытекающими последствиями.
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1 д.
Надежда Белугина
Украинцам не откажешь в продуманности: основные бьются дома, а сбежавшие сюда от мобилизации воюют здесь. А мы им дали здесь спрятаться. Так кто мы, в таком случае? Как всегда...
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22 час.
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